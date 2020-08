Oggi è la festa patronale per la città di Bergamo, Sant’Alessandro: che tempo farà? Risponde Gabriele Galastro del Centro Meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

Tra mercoledì e giovedì l’anticiclone manterrà tempo abbastanza soleggiato, con temperature sopra la media stagionale. Tra venerdì e il fine settimana l’approfondirsi di una vasta area depressionaria sull’Europa centro-occidentale, porterà ad un generale peggioramento su tutta la regione con tempo instabile specialmente tra i rilievi Alpini, Prealpini e l’alta pianura.

Mercoledì 26 agosto 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione tempo soleggiato alternato con il transito di velature a tratti compatte. Possibile qualche addensamento più compatto solo sui rilievi ma con bassa probabilità precipitazioni.

Temperature: Minime comprese tra 17 e 21°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 28 e 33°C.

Giovedì 27 agosto 2020

Tempo Previsto: Tra il mattino e il pomeriggio su tutta la regione tempo soleggiato alternato con il transito di velature. In serata sui rilievi e le Pedemontane cielo irregolarmente nuvoloso, sul resto della regione cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra 18 e 22°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 28 e 32°C.

Venerdì 28 agosto 2020

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi e tra la Pedemontana e l’alta pianura centro-occidentale cielo nuvoloso o con nubi sparse con possibili rovesci o temporali; sul resto della regione schiarite intervallate da momenti più nuvolosi ma con tempo generalmente asciutto. Tra il pomeriggio e la sera in pianura formazione di rovesci o temporali (localmente di forte intensità) in traslazione ed estensione verso i rilievi; fenomeni meno probabili sulla bassa pianura e sul Mantovano.

Temperature: Minime comprese tra 17 e 21°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 26 e 31°C.