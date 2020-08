Torna “Nati per leggere”: dal 29 agosto al 19 settembre nel giardino della biblioteca

Educare all’amore per la lettura sin dalla nascita, perché leggendo si cresce. Da sabato 29 agosto sino al 19 settembre, per quattro sabati consecutivi, alle 10, si ascolteranno le storie di “Nati per leggere”, nel giardino della biblioteca Gambirasio (in caso di maltempo nella tensostruttura).

L’iniziativa è a cura dell’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Sistema Seriate Laghi, l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. L’ingresso è gratuito per un massimo di 15 bambini accompagnati da un solo genitore. La prenotazione è obbligatoria contattando la biblioteca allo 035.304304.

Progetto sviluppato dal 1999 al livello nazionale, “Nati per leggere” promuove la lettura in famiglia a partire dalla nascita, perché leggere con continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta. Quest’anno l’iniziativa, di solito tenuta in autunno, è anticipata alla fine dell’estate e si rivolge alle famiglie con bambini dai 3 a 6 anni, per condividere un’esperienza importante: lo sviluppo cognitivo dei bambini e lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

Gli appuntamenti di lettura, a cura di Chiara Magri e Lando Francini di Teatro Del Vento, sono quattro. Si parte sabato 29 agosto con “In compagnia di nani e giganti”, un viaggio tra nani coraggiosi e giganti terribili, nascosti tra le pagine dei libri. Secondo incontro il 5 settembre con “Storie in padella“, letture di fiabe succulente e racconti gustosi che parlano di piatti di pentole e cuochi.

Il 12 settembre sarà la volta di “I cattivi delle fiabe”, letture per bambini coraggiosi alla scoperta di mostri pelosi, orchi affamati e streghe cattive. Il programma si chiuderà sabato 19 settembre con un classico di papà Altan: “Pimpa e Kamillo Kromo”, buffe avventure e straordinarie figure.

