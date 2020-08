SuperQuark, Come sorelle o il balletto? La tv del 26 agosto

Per la prima serata in tv, mercoledì 26 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “SuperQuark”. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Carnivors” e “Protezione sposa”. Nel primo, Semir sta all’esterno di un pub, quando nota un uomo armato. Gli intima l’alt, ma l’uomo fugge e nell’inseguimento, perde la pistola. Lo insegue all’interno di un edificio dove sente dei colpi di arma da fuoco… Nel secondo, Maya sta per sposarsi, ma continua a ricevere minacce. E’ costretta a disdire l’addio al nubilato ed il suo fidanzato pensa addirittura di rimandare il matrimonio. Maya, però, è decisa ad andare avanti…

Su Rete4 alle 21.25 verrà riproposto “Il terzo indizio”, programma condotto da Barbara De Rossi che ricostruisce casi di femminicidio.

Su Canale5 alle 21.20 trasmetterà la soap “Come sorelle”. Dopo essere stato fermato da Kenan, Cemal è ormai certo che le ragazze sanno che è stata Cahide a entrare a casa sua e che è stato lui a commissionare l’incendio alla tenuta. Dunque, l’uomo rivela alle nipoti la sua vera natura e il suo fine ultimo: sposare Cahide e costringerle a vivere secondo le sue regole. Si trasferisce a casa loro e inizia a rendere la loro vita un inferno. Ormai stanca delle continue mancanze di rispetto, Ufuk intende consegnare a Kenan le prove che aveva occultato 24 anni affinché Cemal non fosse accusato dell’omicidio del fratello Mehmet. Ipek, Deren, Cilem, Azra e Cahide non si arrendono e fingono di acconsentire al volere di Cemal e nello specifico alle nozze tra lo zio e la madre. La sera prestabilita, tuttavia, le ragazze riescono ad ingannare lo zio e a raggiungere il porto, dopodiché piene di sensi di colpa decidono di costituirsi…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “The Square”; su Italia1 alle 21.30 “Codice 999”; su La7 alle 21.15 “Suspect – Presunto colpevole”; su Rai4 alle 21.20 “Panic Room”; su La7D alle 21.30 “Sesso, bugie e videotape”; su La5 alle 21.05 “Tutto l’amore del mondo”; su Iris alle 20.55 “La morte ti fa bella” e su Italia2 alle 21.15 “Lupin: il tesoro del Titanic”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il balletto “Balletto- Les Ballets Trockadero de Monte Carlo”, con la compagnia “en travesti” Les Ballets Trockadero de Monte Carlo. In programma Il Lago dei cigni di Cajkovskij, Acque di Primavera di Rachmaninov, Pas de quatre di Pugni, Morte del Cigno di Saint-Saëns, e Sì Virginia di Chopin.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Vodafone Battiti live” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Matrimonio a prima vista Usa”.

