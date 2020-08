Scuole e palestre, Treviglio impegna 67mila euro per ripartire in sicurezza

Nella mattina di mercoledì 26 agosto la Giunta comunale ha approvato lo stanziamento di ulteriori 50mila euro per gli istituti comprensivi della città nell’ambito del progetto “Scuola Diffusa”, che ha preso le mosse fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Con questo stanziamento l’Amministrazione aumenta ulteriormente il contributo destinato a potenziare l’offerta formativa degli Istituti Comprensivi Statali “Grossi” e “De Amicis”, garantendo in particolare un pomeriggio a tutti i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia (su indicazioni dei dirigenti sarà il martedì) e l’ulteriore riduzione dei costi a carico delle famiglie per i servizi integrativi resi necessari dal fatto che l’attuazione delle linee guida prevede l’aumento dei gruppi classe e, contestualmente, in assenza di adeguata dotazione di personale docente e ATA per garantire l’orario scolastico tradizionale, le direzioni didattiche hanno dovuto necessariamente prevedere una riduzione delle ore dedicate alla didattica.

A questo contributo si aggiungono inoltre ulteriori risorse per 17mila euro che incrementano a 32.500 euro i fondi per l’acquisto di nuovi arredi per le scuole e le palestre comunali così da garantire la ripresa delle attività didattiche e sportive in osservanza delle regole dettate dall’emergenza Covid-19.

“Stiamo lavorando ogni giorno per garantire la ripresa della scuola in sicurezza e con meno disagi possibili ad alunni, personale scolastico e famiglie – ha sottolineato il Sindaco Juri Imeri nel corso del sopralluogo all’edificio comunale di via Locatelli dove sono in corso lavori di adattamento per ospitare tre sezioni della scuola Masih -. Stiamo investendo parecchie risorse economiche nella scuola, ma stiamo anche condividendo con i dirigenti e i funzionari comunali incontri costanti per garantire l’avvio dei servizi mensa e trasporto e la sicurezza stradale. L’attenzione è massima e la scuola è la nostra priorità”.