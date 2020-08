Dopo oltre 6 mesi dall’inizio dei lavori, al Parco Goisis è in arrivo la nuova illuminazione pubblica.

“Finalmente”, ci segnala un lettore. Lo stesso che, a maggio, aveva inviato a Bergamonews una lettera (“a nome di alcune famiglie con bimbi piccoli che vivono nel quartiere di Monterosso”) ricordando come da cento giorni il Parco fosse chiuso e i lavori fermi.

di 6 Galleria fotografica Nuova illuminazione al Parco Goisis di Monterosso









L’accesso al parco venne vietato a inizio febbraio. Dovevano essere fatti interventi sulla rete della pubblica illuminazione, che avrebbero richiesto un mesetto. Ai primi di marzo, dunque, i cancelli del Parco si sarebbero dovuti riaprire. Proprio nei giorni a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo, scoppiò l’emergenza Covid-19. E tutte le aree verdi della città vennero chiuse e blindate.

Inoltre, come spiego l’assessore ai Lavori Pubblici di Palafrizzoni Marco Brembilla, l’impresa aggiudicataria dei lavori (proveniente dal Sud Italia) non trovò alloggio in città durante quei mesi difficili.

Una lunga serie di rallentamenti e complicanze, ma nella giornata di martedì (25 agosto) i tecnici hanno iniziato ad installare i primi pali dell’illuminazione.