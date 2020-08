Europei di ciclismo, Elisa Balsamo conquista il titolo Under 23

Gli occhi erano puntati tutti su di lei, così Elisa Balsamo ha deciso ancora una volta di non tradire le aspettative.

La portacolori della Valcar-Travel & Service si è infatti imposta nel Campionato Europeo Under 23 conquistando il primo titolo per la spedizione azzurra. Campionessa del mondo fra le juniores nel 2016, l’atleta in forza al team di Bottanuco ha saputo sbloccarsi in una delle competizioni più attese dell’anno.

Giunta in Francia con i favori del pronostico, la 22enne cuneese non ha pagato la pressione chiudendo la propria prova con una volata magistrale. In grado di sfruttare al meglio il lavoro della compagna di squadra Chiara Consonni, il giovane talento azzurro ha tagliato il traguardo di Plouay davanti all’olandese Lonneke Uneken e alla danese Emma Cecilie Norsgaard.

Decimo posto per la velocista di Brembate Sopra che, dopo il terzo posto ottenuto poco meno di ventiquattr’ore prima, ha saputo mettersi a disposizione alla causa della Nazionale.