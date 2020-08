Cosa si prova a perdere il proprio animale?

Quest’anno è stato molto difficile per tutti. Il coronavirus e il lockdown hanno annerito le nostre vite; lo stare chiusi in casa senza poter vedere e parlarne con nessuno è stato davvero pesante.

Su chi potevamo contare in quei momenti di solitudine, oltre che sulla nostra famiglia? Sui nostri amici a quattro zampe ovviamente.

Sapete, durante il lockdown mi sono legata ancora di più ai miei animali, ma purtroppo, nel giro di poco tempo, ne ho persi ben due. È stato un duro colpo e ancora oggi fatico a realizzare.

Non voglio paragonare la morte di un animale alla morte di una persona; ma non voglio nemmeno sottovalutarla.

Perdere un animale fa male. Ti fa perdere il controllo della situazione, perché la maggior parte delle volte siamo impotenti di fronte a certi avvenimenti.

Cosa fare allora di fronte a quel dolore?

Impara a non nasconderlo, a parlarne e a non vergognartene. Ci saranno quelli che ti diranno: “È solo un cane”. Queste parole ti faranno arrabbiare. Ma non importa. Il dolore è sempre soggettivo e non bisogna mai tenersi dentro le proprie sofferenze.

Non provare a dimenticare perché non avrebbe senso. Loro hanno fatto parte della tua vita e in un modo o nell’altro hanno lasciato un segno indelebile. In più ricordare fa bene. Alcuni ricordi possono farci sorridere e ripensare ai momenti belli che abbiamo passato insieme ai nostri cuccioli.

Fai un passo avanti. Non lasciare che il dolore prenda il sopravvento. Ci sono tantissimi animali che hanno bisogno di amore là fuori. Adottare un nuovo amico non significa sostituire chi non c’è più. Significa avere la consapevolezza di poter dare ancora amore per poi riceverne dell’altro in cambio.

Io credo che i nostri animali ci amino in un modo così potente da poter conservare dentro di noi almeno una loro parte del loro amore. Un amore così potente, prezioso, sincero e genuino.

Un amore che farà per sempre parte delle nostre vite, anche se loro fisicamente non ci saranno più.