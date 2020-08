Una stagione da top player: ora la Germania chiama Gosens

Cinque mesi fa poteva essere convocato in Nazionale, ma poi lo stop per il Coronavirus fece saltare tutto. Ora Robin Gosens può finalmente sognare il suo debutto nella Germania.

Il ct Joachim Low l’ha infatti chiamato per il doppio impegno che attende la Nazionale tedesca: a Stoccarda il 3 settembre contro la Spagna e a Basilea il 6 settembre contro la Svizzera. Due partite valide per la Nations League.

La stampa tedesca ricorda anche l’interesse di Juve, Inter e Hertha Berlino per Gosens, ma finora l’Atalanta non ha preso in considerazione l’idea di cedere Robin. La convocazione, ha ricordato il ct Low, è un meritato premio per Robin che “ha disputato un’ottima stagione nell’Atalanta”.

In Nazionale anche, ma con il Belgio, Timothy Castagne, convocato per le sfide con Danimarca e Islanda.

Intanto continua a circolare l’ipotesi che Atalanta e Inter possano iniziare il campionato dopo le prime due giornate, che recupererebbero più avanti: l’idea riguarderebbe i due club nerazzurri, che fino a metà agosto sono stati impegnati per le fasi finali di Champions e Europa League, quindi anche per concedere più tempo alla preparazione verso la ripresa del campionato.