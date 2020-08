20 e 21 settembre

Tutti i candidati e le liste dei 13 Comuni bergamaschi chiamati al voto

Si vota in 13 Comuni Bergamaschi per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione diretta del sindaco. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23, mentre lunedì per mezza giornata dalle 7 alle 15.