Suffragette, Un paese quasi perfetto o Squadra Speciale Cobra 11? La tv del 25 agosto

Per la prima serata in tv, martedì 25 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Un paese quasi perfetto”, con Fabio Volo, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso, Miriam Leone, Maria Paiato e Francesco De Vito.

Pietramezzana, un borgo sperduto nelle Dolomiti lucane, rischia di scomparire. I suoi abitanti, trascinati dal vulcanico Domenico (Silvio Orlando) non demordono e, non appena intravedono nell’apertura di una fabbrica la soluzione a tutti i loro guai, si attivano affinché il progetto vada a buon fine. Però la prima cosa da fare è trovare un medico – senza il medico non può insediarsi nessuna fabbrica – e fortuna vuole che si imbattano in Gianluca Terragni (Fabio Volo), rampante chirurgo estetico milanese. La seconda cosa, ben più complicata, sarà convincerlo a restare.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Corse clandestine” e “Libertà vigilata”. Nel primo, durante una corsa clandestina in autostrada, succede un grave incidente. Semir e Paul arrestano uno dei guidatori, ma vengono commessi degli attentati contro l’altro pilota… Nel secondo, la baby-sitter del figlio di Susanne, Friedrich, viene attaccata da persone sconosciute insieme a quest’ultimo. Semir e Paul incontrano un ex ragazzo di Susanne da poco uscito dal carcere in libertà vigilata…

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il film “Suffragette”. Maud (Carey Mulligan) è una suffragetta e come tale fa parte di uno dei primi movimenti femministi della storia, impegnato a reclamare per le donne gli stessi diritti degli uomini contro uno Stato sempre più brutale. Senza essere principalmente donne delle classi più colte, le suffragette erano soprattutto lavoratrici che avevano visto fallire le loro proteste pacifiche e che avevano deciso di ricorrere a tutti i mezzi a loro disposizione per difendere la loro dignità, il loro lavoro, le loro case, i loro figli e le loro stesse vite.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Morto Stalin se ne fa un altro”; su Rete4 alle 21.25 “Matrimonio alle Bahamas”; su Italia1 alle 21.20 “Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa”; su Rai4 alle 21.20 “La vera storia di Jack lo Squartatore”; su La5 alle 21.05 “New moon”; su Iris alle 20.55 “L’uomo della valle”; e su Italia2 alle 21.15 “Pluto Nash”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Le Iene presentano: speciale Chico Forti”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.