Ricoverato in ospedale dopo il bagno nell’Adda, è morto il 48enne di Calusco

Troppo gravi le sue condizioni: Mohammed Abid Allah, 48 anni, abitante a Calusco d’Adda e originario del Marocco, è morto in ospedale a Bergamo dove era stato portato dopo il bagno nell’Adda, domenica, in cerca di refrigerio.

L’uomo era arrivato sulle sponde del fiume, a Fara Gera d’Adda, domenica pomeriggio, con la moglie e un gruppo di amici: aveva fatto un bagno (in una zona in cui è vietata la balneazione proprio perché la sua pericolosità) e non era poi riemerso, trascinato a fondo dalla corrente.

L’allarme, l’arrivo dei sommozzatori di Treviglio, il recupero in condizioni disperate, il tentativo di rianimarlo, il trasporto in ospedale, si sono succeduti frenetici. Poi, lunedì mattina Mohammed Abid Allah ha cessato di respirare.

Grande dolore nella comunità marocchina ben integrata di Calusco.