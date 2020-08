“Project Power”: da super sostanze derivano super problemi

Titolo: Project Power

Regia: Ariel Schulman e Henry Joost

Durata: 113’

Interpreti: Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback, Machine Gun Kelly, Rodrigo Santoro

Valutazione: **

Programmazione: Netflix

Se appartenete a quella macro categoria di abbonati Netflix che si fida di ciò che la grande “N” rossa gli consiglia ogni giorno, vi sarete senz’altro trovati di fronte al trailer del neonato “Project Power”, thriller adrenalinico dal respiro fantascientifico nato da un’idea dello sceneggiatore Mattson Tomlin.

Le premesse sono buone: il cast è stellare (Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e MGK rendono l’idea di quanto Netflix puntasse su questa pellicola), la storia sembrerebbe originale ed il film pare ben architettato ma purtroppo, come troppo spesso accade, il tutto si perde in un mare di banalità e cliché da far rabbrividire persino il fan più distratto.

Ma andiamo con ordine.

La storia è semplice: un gruppo di imprenditori, dopo aver generato una nuova droga che infonde all’acquirente un’abilità sovrumana per soli cinque minuti, decide di testarla usando New Orleans come banco di prova. Dopo averla distribuita ad alcuni tra i maggiori spacciatori della città, in poco tempo la pillola porta il crimine a nuovi livelli: sarà compito di un ex soldato (Jamie Foxx) e di un poliziotto locale (Jospeh Gordon-Levitt) impedire agli spacciatori e ai creatori la diffusione della droga e la conseguente produzione in massa.

L’action, da che mondo è mondo, non è mai stato un genere particolarmente impegnato o caratterizzato da esercizi di stile degni dei migliori cineasti e, da fan del genere, sono disposto ad accettare una certa quantità di ovvietà e luoghi comuni tipici della categoria, ma a tutto c’è un limite. Se infatti è vero che in un thriller deve esistere una sorta di implicito accordo tra regista e spettatore, per cui quest’ultimo accetta di vedere una storia pur sapendo già in partenza che il buono vincerà, tale compromesso non può essere abusato.

Ciò in cui “Project Power” pecca è infatti il noioso e ripetitivo utilizzo dei “ritornelli“ tipici dell’action: tra gli altri troviamo un protagonista ex soldato in cerca della verità riguardo alla figlia rapita e mosso da nobili fini, un aiutante poliziotto con cui la collaborazione non è sempre facile e un antagonista che non è nulla di più che il solito “cattivone” intenzionato a conquistare il mondo. Se poi a questo si aggiunge una trama banale ed un finale ancor più scontato diventa evidente che questa pellicola andasse pensata e, più di tutto, sviluppata meglio.

Ricordandoci costantemente che l’idea su cui si basa il film è quella dei “superpoteri derivanti dall’assunzione della sostanza stupefacente” il film sembra quasi dimenticarsi di svilupparla in modo rilevante all’interno della trama, rifiutandosi volontariamente di abbracciare il suo vero potenziale.

Prendi una pillola e ottieni super poteri sconosciuti per 5 minuti; come è possibile rendere generica un’idea così?

Film bocciato, attori promossi per un soffio, storia accettata ma rivedibile, registi bocciati.

Netflix, ci rivediamo al prossimo appello.

Battuta migliore: “Ne ha mai presa una? Può renderti forte, può renderti invisibile. Non sai che poteri avrai finché non la provi.”