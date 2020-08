Martinengo, auto esce fuori strada dopo l’incidente: due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Martinengo, in via Valere, poco dopo le 8,30 di martedì 25 agosto.

Una Volkswagen blu, dopo l’incidente è uscita fuori strada, ma per nessuna delle persone coinvolte ci sono state gravi conseguenze.

I vigili del fuoco di Romano di Lombardia hanno messo in sicurezza i mezzi e la zona dell’incidente. Sul posto anche due ambulanze per il trasporto in ospedale a Seriate e i Carabinieri di Treviglio.