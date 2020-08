I monopattini elettrici in sharing sono l’ultima novità in tema di mobilità a Bergamo. Molto utilizzati in questi primi giorni di attività, ma non sempre nel modo corretto. Come del resto mostrano le foto scattate dai nostri lettori.

Bisogna infatti ricordare che non è consentito dalla legge viaggiare in due sul monopattino elettrico. Se da un lato le sanzioni non fanno mai piacere (da 50 a 200 euro, i 50 se pagati entro cinque giorni diventano 35) dall’altro c’è il tema sicurezza: in due, infatti, viene compromessa la stabilità del mezzo.