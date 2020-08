“In agosto fatto poco per i vaccini antinfluenzali, Gallera rassicuri in vista dell’autunno”

Il consigliere regionale bergamasco di Azione, Niccolò Carretta, torna sul tema della vaccinazione anti-influenzale delle persone più fragili da svolgere entro l’inverno. “Un’importante iniziativa che quest’anno, a maggior ragione – spiega Carretta – dovrebbe servire per tutelare soprattutto bambini e anziani”.

Secondo Carretta il vaccino anti influenzale sarà fondamentale. “Perché, come hanno spiegato medici, scienziati ed esperti – prosegue il Consigliere regionale – sarà utilissimo per individuare subito sintomi da Covid senza scambiarli per influenze stagionali, affinché ospedali e medici di base non si trovino in inverno già subissati di domande di cura che non riguardino problemi respiratori letali come quelli da Coronavirus”.

“Ho la netta sensazione – aggiunge – che Regione Lombardia non abbia affrontato agosto nella giusta maniera, ovvero predisponendosi per un approvvigionamento rapido e massiccio di vaccinazioni contro l’influenza stagionale. Mi dico sinceramente allarmato e spero che l’assessore Gallera possa presto tranquillizzare me e tutti i cittadini lombardi”.

Carretta conclude il suo intervento con una richiesta: “Può rassicurarci con parole chiare che da fine ottobre tutti i lombardi avranno la possibilità di vaccinarsi contro l’influenza?”.