Code al Papa Giovanni per il “pungidito” agli insegnanti

Ci scrivono degli insegnanti in coda da due ore, martedì pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per il test sierologico destinato al corpo docente.

In effetti Ats ha annunciato che sono oltre seimila le persone del mondo della scuola tra docenti e personale non docente che si sono prenotate per l’effettuazione del “pungidito” in vista della riapertura dei plessi. Il dato della Bergamasca è il più alto della Lombardia (6.235 persone, il 29% del totale che è pari a 21.672 unità); i test sono iniziati ieri ma è possibile prenotarsi ed effettuarli sino al 5 settembre. Qui le modalità per prenotarsi