Speriamo che la pandemia azzeri la demagogia politica

In un periodo in cui l’opinione popolare non è più così influenzata dalle solite chiacchiere da bar, in cui le evidenze scientifiche sono davanti agli occhi di tutti (o quasi) e le barbariche violazioni delle norme di sicurezza sono, seppur frequenti, comunque isolate, in un periodo in cui il senso di responsabilità della gente ha fatto prepotentemente capolino nella quotidianità, i soliti demagoghi, specialmente di destra, abituati a dar voce alla “pancia” delle persone, evidentemente interessata a remare contro la casta al potere, a mettere i propri interessi davanti a quelli di ogni altro (anche se quest’altro si trova in pericolo di vita in mezzo al mare, letteralmente aggrappato alla vita, in quel momento rappresentata dal bordo di un barcone), e a riavere una presunta libertà perduta, si sono trovati di fronte ad una situazione completamente nuova.

Laddove la popolazione non si offre come polmone di questa politica becera, ecco il colpo di genio di questi pseudopolitici: invece che sfruttare i malcontenti della gente a proprio favore, indurre tali sentimenti, letteralmente manipolando l’opinione pubblica. Un’operazione apparentemente complessa se si pensa all’eterogeneità dell’elettorato, ma relativamente realizzabile attraverso i nuovi canali di comunicazione: attraverso fake news, slogan e diffusioni di paure insensate, i filo-papetiani muovono contro la classe dirigente tutte quelle masse di cittadini che, con atteggiamenti da ultras e adesioni acritiche a qualsiasi affermazione dei propri guru politici, fino a qualche istante prima non avrebbero avuto nulla da ridire sull’operato del Governo stesso. Eppure, aizzati dai suddetti guru, quasi risvegliati da un sonno obliante nei confronti della realtà, si scagliano a testa bassa contro il primo nemico nel bersaglio.

È evidente comunque come questo tipo di politica trovi terreno fertile solo tra quegli elettori che si comportano più da fan che da responsabili cittadini con in mano il potere incredibile ed esclusivo di scegliere da chi essere rappresentati.

D’altronde basta guardare la pasta dei loro rappresentanti per capirne la consistenza ontologica: partiti allo sbaraglio alla ricerca disperata di voti, politici ormai decaduti che cercano una scappatoia dal dimenticatoio in cui sono finiti, per tornare alla ribalta. Infine, la categoria più interessante, leader intervistati in TV, sui giornali, sul web, in evidente difficoltà davanti alla pochezza dei loro argomenti. Questi ultimi ispirano quasi tenerezza a vederli, li vedi lì, che balbettano la solita cantilena e paiono non ascoltare le domande che vengono loro poste, vomitano le loro idee (o pseudo tali) anche di fronte a domande totalmente fuori contesto, ma evidentemente troppo scomode per rispondere. Ogniqualvolta un giornalista provi a chiedere una loro opinione su qualcosa che non li riguardi da vicino, o, al contrario, in cui sono troppo coinvolti per esprimere liberamente il loro pensiero, adducono sempre allo stesso pretesto del “ma posso parlare invece di…” e di seguito una sfilza di temi (sempre gli stessi) di cui agli italiani, sì, importa, ma magari sono anche stanchi di sentire sempre le stesse cose, e vorrebbero avere un’immagine più completa del politico che hanno di fronte.

Non è difficile immaginare i suddetti fanfaroni da prima serata, andare in un ristorante e, talmente abituati a svicolare le domande, dire al cameriere che gli han chiesto l’ordinazione: “Ma scusi, cosa me ne frega a me della pasta alla carbonara, quando ci sono migliaia di italiani che aspettano la cassa integrazione?!”.

Ecco, questa parte della politica, qui stilizzata, è comunque quella che detiene, stando ai sondaggi, la maggioranza delle preferenze. Forse è il caso che questa demagogia al rovescio veda la parola “fine” calare su sé stessa, e chissà che questo virus, che ha messo tutti in condizione di pensare finalmente con la propria testa, non contribuisca a questo miraggio politico.