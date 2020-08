Scontro tra auto a Endine: feriti due giovani

Scontro tra due auto a Endine Gaiano sulla Statale 42 del Tonale e Mendola nella serata di lunedì 24 agosto. L’incidente è avvenuto alle 20.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Lovere, oltre ai carabinieri di Clusone coordinati dal Capinano Daniele Falcucci.

Feriti i due ragazzi che erano alla guida delle due vetture: un diciottenne e un 25enne. Uno dei due è stato portato con l’elicottero in ospedale a Brescia. I due giovani non sarebbero in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi compromessi.