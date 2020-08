Il nuovo singolo dei Pinguini, ‘La Storia Infinita’: “Nato durante il lockdown”

"È giunto il momento. Ci abbiamo lavorato durante il lockdown, è stata dura ma alla fine è venuta esattamente come la volevamo: il 28 agosto uscirá 'La Storia Infinita', il nostro nuovo singolo". Lo annunciano i bergamaschi 'Pinguini Tattici Nucleari' in un post su Instagram.

"Pasolini diceva che contava il tempo ad estati, non ad anni, e questa canzone parla dell'estate più bella di sempre - spiegano i membri della band -. Quell'estate in cui avevi 10 anni, o 15, o 30, a seconda di chi sei, quell'estate che per qualcuno forse non è ancora arrivata, e per altri è appena finita. Quell'estate in cui ti sembra di essere in sella al fortunadrago e vedi il mondo piccolissimo dall'alto".