Europei di ciclismo: Mathias Vacek conquista il titolo fra gli juniores

La ripartenza del ciclismo ha sicuramente confermato le doti possedute da Mathias Vacek. Dominatore della categoria juniores, il talento del Team Fratelli Giorgi ha brillato ancora una volta sul percorso di Plouay conquistando il titolo europeo a cronometro.

Il giovane ceco in forza alla squadra di Torre de’ Roveri ha percorso i 25,6 chilometri in programma in 32’39”13 superando di quattro secondi il tedesco Marco Brenner.

Grande festa anche in casa Ciclistica Trevigliese grazie al terzo posto di Lorenzo Milesi che ha fermato il cronometro in 32’56”24, diciotto secondi in più del 18enne guidato da Leone Malaga.

“Pochi secondi ci hanno distanziato dal secondo gradino del podio, a conferma della condizione di Lorenzo; ma, visto il percorso tecnico e non lineare questa è una medaglia di grande spessore – ha sottolineato dopo l’arrivo il commissario tecnico Rino De Candido -. I miei complimenti a Lorenzo ed al suo team di appartenenza per la gestione di questo giovane atleta”

Distante dai migliori invece il portacolori del Team LVF Gianmarco Garofoli che ha chiuso le proprie fatiche in diciannovesima posizione.

In campo femminile beffa per Elena Pirrone che ha sfiorato il bronzo nella prova dedicata alle Under 23. La bolzanina in forza alla Valcar-Travel & Service ha tagliato il traguardo in 37’14”59, distante 1’22” dalla campionessa in carica Hannah Ludwig.

Terza poco più di un anno fa, l’alto-atesina tesserata per il team di Bottanuco ha terminato le proprie fatiche a soli tre secondi dal gradino più basso del podio ottenuto dalla polacca Marta Jaskulska.

Fra le juniores buona prova per Matilde Bertolini (Valcar-Travel & Service) che ha concluso la gara continentale in undicesima posizione, lontana 2’30” dall’olandese Elise Uijen.