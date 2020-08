Elezioni a Valleve, in pista l’ex sindaco di Camerata Cornello

Le voci, in paese, giravano da tempo, praticamente dallo scorso febbraio. Ora, non vi sono più dubbi: Gianfranco Lazzarini, per decenni alla guida di Camerata Cornello, correrà per un posto da sindaco a Valleve, in alta Valle Brembana, a capo della lista ‘Uniti per Valleve’.

Lazzarini, soltanto pochi giorni, aveva dato le dimissioni di consigliere e capogruppo della lista “Democrazia e Rinnovamento” proprio a Camerata Cornello, come spiegato dall’amministrazione in un post su Facebook.

**DIMISSIONI CONSIGLIERE COMUNALE**Gentili concittadini, con la presente volevo comunicarvi le dimissioni in data… Publiée par Comune di Camerata Cornello sur Vendredi 21 août 2020

Valleve, dopo le vicissitudini giudiziarie legate al caso Brembo Ski che hanno travolto l’ex sindaco Santo Cattaneo, è da tempo in mano al commissario prefettizio Andrea Iannotta: lo scorso maggio, nessuna lista si era presentata alle amministrative.