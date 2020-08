Covid in Lombardia: 110 contagi e 16 a Bergamo, seconda provincia dopo Milano

Sono 110 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia: 16 di questi in provincia di Bergamo (seconda provincia alle spalle di Milano con 53 contagi), a fronte di 7.722 tamponi effettuati. Sono i dati contenuti nel bollettino diffuso lunedì 24 agosto da Regione Lombardia.

A livello regionale si registra un solo decesso, mentre aumentano anche oggi guariti e dimessi (+27). Non si registrano contagi nei territori di Lodi, Mantova e Sondrio.

“Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati – spiegano dal Pirellone -. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale”.

Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione (www.regione.lombardia.it), è disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati della giornata:

– i tamponi effettuati: 7.722, totale complessivo: 1.491.278

– i nuovi casi positivi: 110 (di cui 8 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 75.705 (+27), di cui 1.266 dimessi e 74.439 guariti

– in terapia intensiva: 15 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 153 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 16.857 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 53, di cui 31 a Milano città;

Bergamo: 16;

Brescia: 6;

Como: 10;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 0;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 14;

Pavia: 2;

Sondrio: 0;

Varese: 4