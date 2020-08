Si tuffa nell’Adda e viene inghiottito dal fiume, 48enne tratto in salvo e trasferito a Milano

La macchina dei soccorsi è scattata alle 17.40 di domenica 23 agosto quando sulle rive dall’Adda alcuni passanti hanno dato l’allarme. Un uomo di 48 anni si era tuffato nel fiume nella zona di Fara Gera d’Adda ma non era più riemerso.

Sul posto sono arrivati i sommozzatori di Treviglio, un’ambulanza e l’elisoccorso. I sommozzatori lo hanno tratto in salvo, una volta a riva è stato rianimato e trasferito d’urgenza in ospedale a Milano con l’elicottero del 118. Il 48enne era in compagnia di un amico che è riuscito a tornare a riva grazie all’aiuto di alcuni amici.