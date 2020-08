PSG-Bayern, Mani di velluto o The Facchinettis? La tv del 23 agosto

Per la prima serata in tv, domenica 23 agosto alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, finalissima di Champions League. Il match verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e sul canale 251 di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale5.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non dirlo al mio capo 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fantasmi e miraggi” e “Io ti credo”. Nel primo, Massimo scopre che è stato proprio Enrico a difendere il conducente che molti anni prima ha investito e ucciso i suoi genitori e turbato lo affronta, ma quando Cassandra finisce in guai seri e rischia di essere accusata di spaccio di stupefacenti si prodiga per aiutarla insieme a Lisa e allo stesso Enrico… Nel secondo, Enrico è costretto a difendersi da una grave accusa e Lisa, che non ha dubbi sulla sua innocenza, è pronta a tutto per scagionarlo tanto che Diego non capisce fino a che punto l’interesse di Lisa sulla vicenda giudiziaria di Enrico sia dettata dall’amicizia o da un sentimento più profondo.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five-0”. Verrà proposto l’episodio “Paura in galleria”: il crollo di un tunnel si rivela essere un espediente per far evadere un trafficante di droga che sta collaborando con le autorità…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.25 c’è “Il segreto dei suoi occhi”; su Rete4 alle 21.25 “Mani di velluto”, con Adriano Celentano ed Eleonora Giorgi; su Italia1 alle 21.30 “New York Academy”; su Rai4 alle 21.20 “Desconocido – Resa dei conti”; su La5 alle 21.05 “Uno sconosciuto in casa – Stranger with my kids”; su Iris alle 20.35 “Il sipario strappato”; e su RaiMovie alle 21.10 “Tutte lo vogliono”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Wild Caraibi – Predatori dei Caraibi”. Roatan e Cayo Cochino, dove imperversano i veri ‘pirati dei Caraibi’: gli squali.

Su Real Time alle 21.10 l’appuntamento è con “The Facchinettis”, la serie tv che racconta la vita della famiglia di Francesco Facchinetti.

RaiStoria alle 21.10 trasmetterà il film “I sovversivi”. Sullo sfondo dei funerali di Togliatti quattro storie di militanza comunista: un regista lascia il cinema per andare in giro per il mondo in cerca di contatti più diretti con la realtà e con gli uomini; un esule venezuelano torna al suo paese per prendere il posto di un compagno ucciso dai governativi; un funzionario del Pci entra in crisi con la moglie; un filosofo si dà alla fotografia e si rivela anticonformista e individualista.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Emigratis” e su Italia2 alle 21.10 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.