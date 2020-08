Parcheggiano davanti all’uscita di emergenza: auto rimossa

Croce Blu di Lovere e Statale 42 della Statale 42 Valcavallina hanno pubblicato una foto emblematica.

Davanti ad un’uscita d’emergenza nella sera di sabato 22 agosto è stata rimossa un’auto.

“Sappiate che non ci stancheremo e anche per una sola macchina da un lato o l’altro dell’uscita chiameremo le forze dell’ordine e verrà rimossa. Di avvisi ne abbiamo dati fin troppi ora bisogna agire – scrive la Croce Blu di Lovere -. Una sola macchina ostruisce il passaggio? Certo che no. Basta fare manovra. Ma vi sembra normale che un’ambulanza in uscita o rientro debba fare manovra?”.