Michelle Hunziker e la figlia Aurora sulla Scala dei Turchi: in zona proibita? Avviate verifiche

La Capitaneria di porto ha avviato una verifica per accertare se, come si sospetta dalle immagini Michelle Hunziker, abbia violato i divieti e abbia raggiunto una zona proibita della famosa e splendida Scala dei Turchi sulla costa di Realmonte in provincia di Agrigento.

La popolare showgirl ha postato su

Instagram un’immagine che la immortala con la figlia Aurora sulla scogliera di marna bianca che è interdetta al pubblico da febbraio dopo che ci sono stati dei distacchi e c’è un rischio crolli.

Sia Michelle che Aurora spiegano di essere state al di fuori dell’area recintata, ma secondo il presidente dell’associazione MareAmico, Claudio Lombardo, tutta la zona della scogliera è vietata al pubblico.

Per questo la Capitaneria di porto sta cercando di capire, esaminando le fotografie, il punto esatto in cui mamma e figlia si trovavano. Le denunce di turisti che entrano nella affascinante zona nonostante i divieti non sono poche in questo periodo clou dell’estate vacanze.