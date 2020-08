È morto Alberto Gori, papà del sindaco di Bergamo

È morto il papà di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: Alberto Gori. Aveva 91 anni. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si sono aggravate, fino alla morte avvenuta nella giornata di domenica 23 agosto.

Alberto Gori viveva con la moglie, Mimma Gavazzeni, in via Borfuro in città. I funerali si svolgeranno martedì mattina, 25 agosto, alle 10 nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna.

In questa foto, tratta del profilo Instagram di Cristina Parodi, la famiglia Gori al completo nel Natale 2017. Alberto Gori è seduto in prima fila accanto al figlio Giorgio.

Alberto Gori era nato nel marzo 1929 da Giovanni Gori, noto capitano degli Alpini.

Alberto aveva frequentato il liceo classico Paolo Sarpi di Bergamo e poi si era laureato in chimica, divenne poi un dirigente della Montedison. Nel 1959 si era sposato con Mimma Gavazzeni ed ebbero tre figli: Giorgio, Andrea e Marco.