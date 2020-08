Sembra che il tempo sia volgendo al brutto a Bergamo e in provincia. Vediamo se è davvero così con il bollettino di Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’arrivo di una perturbazione atlantica determina una maggiore instabilità sull’Italia Settentrionale mettendo fine all’afa sulla nostra Regione. L’inizio della settima sarà caratterizzato da strascichi di instabilità, in un contesto comunque estivo, pur senza eccessi.

Domenica 23 agosto 2020

Tempo Previsto: Al mattino nuvolosità diffusa sui settori Alpini e Prealpini con qualche rovescio possibile in particolare in Val Camonica, Valli Bresciane, Brianza e Bergamasco; altrove da poco nuvoloso tendente a parzialmente nuvoloso ma con bassa probabilità di fenomeni.

Dal pomeriggio rapido aumento dell’instabilità su tutta la Regione con cieli irregolarmente nuvolosi; rovesci e temporali possibili un po’ ovunque, pur se meno probabili su ovest Regione, con fenomeni in propagazione da ovest verso est, localmente di forte intensità sulle province orientali (in particolare tra bresciano e mantovano) ove non si escludono grandinate e colpi di vento.

Nella sera-notte sereno o poco nuvoloso sui settori centro-occidentali (da Varesotto a Bergamasco), mentre sui settori orientali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con residui rovesci o temporali.

Temperature: minime con poche variazioni comprese tra 21 e 25°C, massime in lieve calo e comprese tra 30 e 34°C.

Lunedì 24 agosto 2020

Tempo Previsto: Al mattino e al pomeriggio nuvolosità irregolare con frequenti velature per nubi medio-alte su buona parte della Regione con possibili brevi rovesci sparsi sulla bassa pianura al mattino, mentre al pomeriggio sui rilievi e pianure centro-orientali (Bergamasco, Bresciano, Cremonese e Mantovano). Tendenza a miglioramento dalla serata a partire da Ovest.

Temperature: minime in lieve diminuzione e comprese tra 19°/22°C e massime in sensibile diminuzione e comprese tra 26°/30°C.

Martedì 25 agosto 2020

Tempo Previsto: Giornata stabile e soleggiata su tutta la Regione, con prevalenza di cieli poco nuvolosi, salvo locali annuvolamenti più compatti sui rilievi, in particolare sui settori prealpini, con scarsa probabilità di fenomeni.

Temperature: minime in lieve calo e comprese tra 16 e 20°C, massime in aumento e comprese tra 29 e 31°C.