Covid 19, impennata di contagi: Bergamo 32, Brescia 46 e Milano 89

Non è allarma, ma quasi. “Non siamo in una situazione di emergenza ma non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia, ore più che mai. L’utilizzo della mascherina e il rispetto delle norme di sicurezza in questo momento è importante almeno come lo è stato durante la fase 1. Dobbiamo evitare che la diffusione del virus torni a moltiplicarsi in modo esponenziale” afferma l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 89, di cui 50 a Milano città;

Bergamo: 32;

Brescia: 46;

Como: 14;

Cremona: 4;

Lecco: 6;

Lodi: 7;

Mantova: 4;

Monza e Brianza: 16;

Pavia: 5;

Sondrio: 0;

Varese: 13

L’assessore al welfare chiarisce: “L’incremento dei casi positivi va sempre rapportato a tamponi e popolazione”. Sono stati eseguiti quasi 14.000 tamponi e si registra nessun contagio a Sondrio. Aumentano guariti e dimessi (+29) mentre sono stabili ricoveri in terapia intensiva e non terapia intensiva.

“Oggi – commenta l’assessore regionale al Welfare – registriamo 239 casi positivi. Di questi, 190 sono riferiti a persone che hanno meno di 50 anni. Due terzi delle positività riguardano cittadini che rientrano dall’estero e i loro contatti diretti. L’incremento dei casi positivi in Lombardia va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale. In tal senso, negli ultimi giorni, le percentuali della Lombardia sono in linea e spesso migliori di quelle di altre regioni. In tre giorni grazie alle postazioni attivate all’aeroporto di Malpensa sono stati effettuati 4.200 tamponi. Solo oggi ne sono già stati fatti altri 1.200 e contiamo di arrivare a 2.000 entro sera. I primi 1800 esiti refertati hanno evidenziato 8 positività. Le operazioni si stanno svolgendo regolarmente. A Linate invece sono stati eseguiti 760 tamponi in due giorni e allo spazio adiacente la fiera di Bergamo, 600 tamponi da ieri mattina per i passeggeri in arrivo allo scalo di Orio al serio”.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 13.663, totale complessivo: 1.483.556

– i nuovi casi positivi: 239 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 75.678 (+29), di cui

1.265 dimessi e 74.413 guariti

– in terapia intensiva: 14 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 148 (=)

– i decessi, totale complessivo: 16.856 (4)