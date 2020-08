Controlli nella Bassa Bergamasca: 200 persone identificate, un arresto per droga

Controlli straordinari del territorio nella Bassa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo, oltre 200 persone identificate.

Per tutta la giornata di sabato 22 agosto e la notte fino a domenica 23, i Carabinieri di Treviglio, hanno effettuato diversi posti di controllo identificando circa 200 persone e ispezionando alcune attività commerciali, anche al fine di verificare il corretto rispetto delle normative anticovid.

I centri più controllati sono stati Treviglio, Caravaggio e Dalmine, oltre a Leolandia di Capriate San Gervasio.

L’attività di controllo dei militari dell’Arma ha permesso di identificare una novantina di veicoli e poco più di 200 persone, fra le quali 20 con precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli i Carabinieri della Stazione di Treviglio hanno rintracciato ed arrestato un cittadino 28enne, originario del Marocco, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, sul quale pendeva un decreto di carcerazione emesso dal Tribunale di Brescia, conseguente alla violazione da parte dello stesso delle prescrizioni impostegli in occasione dell’applicazione di pregressa misura alternativa alla detenzione. Dopo il fermo l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di via Gleno a Bergamo.