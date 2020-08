Tre serie tv per il weekend

Siete in vacanza sotto l’ombrellone in attesa di fare il bagno? Oppure a casa a preparare la sessione autunnale ma avete bisogno di un attimo di pausa? Ecco qualche titolo consigliato da noi!

Ramy

Ramy è una serie tv americana prodotta da Hulu e creata da Ramy Youssef, anche scrittore e protagonista. La serie ha debuttato nel 2019 e a Maggio 2020 è stata rilasciata la seconda stagione, in Italia disponibile su StarzPlay.

Ramy è la storia dell’omonimo protagonista, un ragazzo musulmano e americano residente in New Jersey il quale si trova emotivamente in crisi. Da una parte, è inserito all’interno della comunità egiziana del suo quartiere, che richiede un’attenzione ai principi religiosi e della moralità costanti, dall’altra invece, Ramy è un millenial: una generazione che ha messo in discussione qualsiasi principio morale e istituzione.

La serie, disponibile in Italia su Starzplay, è stata apprezzata per la sua capacità di dare un ritratto positivo della comunità musulmana in America. Tentativo riuscito: la serie si è portata a casa anche un Golden Globe nel 2019.

Teenage bounty hunters

Dal 14 agosto su Netflix potete trovare Teenage Bounty Hunters, creata da Kathleen Jordan e composta da dieci episodi. La serie, fin da subito definita irriverente e fresca, vede la firma del gruppo di scrittori responsabili di “Orange Is the New Black”, indelebile marchio di qualità.

In Atlanta, Georgia, le due sorelle gemelle Sterling e Blair Wesley accidentalmente distruggono la macchina del padre dopo averla guidata di nascosto. Per cercare di riparare i danni, iniziano un lavoretto come cacciatrici di taglie, guidate da Bowser Simmons (Kadeem Hardison), un ex cacciatore che gestisce una yogurteria. Le due ragazze dimostrano un incredibile talento nel catturare criminali, ma devono comunque destreggiarsi con la vita da adolescenti: fra il liceo, rigidamente religioso, l’amore e i criminali.

The Great

Un’altra serie consigliatissima per il weekend, è sicuramente The Great, la serie americana disponibile su Starzplay, con protagonisti Elle Fanning e Nicholas Hoult.

The Great, creata da Tony McNamara (autore di The Favorite), è basata sull’ascesa al trono di Caterina la Grande, imperatrice di Russia. La prima stagione si concentra sulla gioventù di Caterina e il suo matrimonio con l’imperatore Pietro III e il suo tentativo di ucciderlo per prendere il potere.

Nonostante rientri nel genere period drama, The Great pone un approccio del tutto nuovo, fra il comico e la satira, dando un taglio del tutto originale a questo spaccato su Caterina la Grande.