Venerdì pomeriggio

Ranica, incendio in casa domato dai Vigili del Fuoco foto

Sono ignote la cause del rogo divampato in via San Dionisio 3









Sono ignote la cause del rogo divampato nel pomeriggio di venerdì 21 agosto all’interno di un appartamento a Ranica. I Vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti per domare le fiamme, in particolare all’interno del locale bagno dell’abitazione di via San Dionisio 3. Foto 2 di 2

Spento il rogo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona compromessa. © Riproduzione riservata