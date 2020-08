Omaggio a Mina, Qualcosa è cambiato o I fidanzati? La tv del 22 agosto

Per la prima serata in tv, sabato 22 agosto RaiUno alle 21.25 riproporrà “Una storia da cantare – Mina”. Una puntata particolare per raccontare una carriera lunghissima e particolarissima perché da oltre quarant’anni noi non la vediamo, ma c’è, Mina c’è. Nell’era in cui apparire sembra l’unico modo per esistere, lei ha fatto una scelta rischiosa, si è nascosta (se lo poteva permettere) ed anche grazie a questo è diventata mito. Narrata da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero.

RaiStoria alle 21.10 trasmetterà il film “I fidanzati”, diretto dal regista bergamasco Ermanno Olmi, con protagonisti Anna Canzi e Carlo Cabrini.

Giovanni, un operaio milanese è trasferito in uno stabilimento siciliano. Parte senza rimpianti perché il vincolo che lo unisce alla fidanzata Liliana è divenuto scialbo e consuetudinario. La lontananza stimola invece Giovanni a una revisione di valori: le lettere scritte dalla sua ragazza diventano la cosa più importante di un periodo difficile e risvegliano in lui un amore profondo.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda “La sai l’ultima?”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Ho quasi sposato un Serial Killer”; su RaiTre alle 20.30 “Giù la testa”; su Italia1 alle 21.25 “5 bambini & It”; su La7 alle 21.15 “Schegge di paura”, con Richard Gere; su Rai4 alle 21.20 “The Quest”; su Rai Movie “Qualcosa è cambiato”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Sulla via del tramonto”; su Iris alle 20.55 “Basic”; e su Italia2 alle 21.15 “Three… extremes”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Per te”. La sognante aura del teatro della Compagnia Finzi Pasca è messa al servizio del ricordo, in questo spettacolo delicato e commovente dedicato a Julie Hamelin Finzi, co-fondatrice dell’ensemble circense prematuramente scomparsa nella primavera del 2016.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la soap “Una vita”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Professor T.”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar 2000” e su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.