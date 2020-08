Con Stefano Nava e il bollettino del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà a Bergamo e nella provincia.

ANALISI GENERALE

L’anticiclone africano continuerà a recare sulla regione condizioni di tempo in prevalenza soleggiato e stabile soprattutto in pianura fino a sabato. L’approssimarsi nel fine settimana di una perturbazione atlantica determinerà una maggiore instabilità dapprima sui rilievi alpini e prealpini e successivamente su tutta la regione nella giornata di domenica. Calo delle temperature e cessazione dell’afa da domenica.

Sabato 22 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino soleggiato ed asciutto quasi ovunque eccetto su Comasco e Val Chiavenna in cui si avrà un rapido aumento della nuvolosità già dal tardo mattino con possibili brevi rovesci o temporali sparsi, altrove asciutto. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato in pianura con formazione di innocue nubi cumuliformi, più estese e compatte nelle ore più calde su Alpi e Prealpi (dal Varesotto a Garda-Val Camonica) che daranno luogo a rovesci o temporali sparsi in esaurimento nelle ore serali-notturne. Nella sera- notte cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque eccetto su zone di confine con la Svizzera (alta Val Chiavenna, Val Malenco, contea di Livigno) dove il cielo sarà molto nuvoloso o coperto. Qualche velatura di passaggio per nubi medio-alte sulle Alpi. Asciutto ovunque. Afa intensa in pianura.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento in pianura e comprese tra 20°/25°C e massime in lieve aumento in pianura comprese tra 33°/36°C.

Domenica 23 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino solo in parte soleggiato sui settori occidentali (Varesotto, Milanese, Comasco, Lecchese, Brianza, Pavese e bassa Valtellina) con rapido aumento della nuvolosità già dal mattino e cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, più soleggiato sui settori orientali (Bresciano, Mantovano, Cremonese). Primi rovesci sparsi su Varesotto, Comasco e bassa Valtellina al mattino, altrove asciutto. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su tutta la regione con cielo molto nuvoloso o coperto. Rovesci o temporali diffusi su gran parte della regione con fenomeni in propagazione da ovest verso est, localmente di forte intensità (nubifragi) e con grandinate. Nella sera-notte sereno o poco nuvoloso sui settori centro-occidentali (da Varesotto a Bergamasco), mentre sui settori orientali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con rovesci o temporali diffusi in esaurimento nel corso della nottata, altrove asciutto.

Temperature: minime in lieve diminuzione in pianura comprese tra 21°/24°C e massime in lieve diminuzione in pianura comprese tra 31°/34°C.

Lunedì 24 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio nuvolosità irregolare con frequenti velature per nubi medio-alte ovunque e solo in parte soleggiato con possibili brevi rovesci sparsi sulla bassa pianura al mattino, mentre al pomeriggio sui settori centro-orientali (Bergamasco, Bresciano, Cremonese e Mantovano), altrove asciutto. Nella sera-notte schiarite a partire da ovest con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque entro la notte.

Temperature: minime in lieve diminuzione in pianura e comprese tra 19°/22°C e massime in forte diminuzione in pianura comprese tra 26°/29°C.