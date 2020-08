Morto Jack Sherman, secondo chitarrista dei Red Hot Chili Peppers

Sono ignote le cause del decesso di Jack Sherman, il chitarrista che si è unito ai Red Hot Chili Peppers per il loro album di esordio e che ha contribuito a gran parte dei successi del gruppo, morto all’età di 64 anni.

“Noi della famiglia RHCP vorremmo augurare a Jack Sherman una viaggio sereno nell’aldilà” ha detto il gruppo sulla sua pagina Instagram. “Jack ha suonato nel nostro album di debutto e nel nostro primo tour negli Stati Uniti. Era un ragazzo unico e lo ringraziamo per tutti i momenti buoni, cattivi e intermedi”.

Il periodo di Sherman nella band non è stato di lunga durata: sostituì il chitarrista Hillel Slovak per la prima volta nel 1983 e ha co-scrisse gran parte di “Freaky Styley”, pubblicato nel 1985. Tuttavia, quando uscì l’album, Sherman era fuori dal gruppo e Slovak era rientrato, in uno dei tanti avvicendamenti. Sherman è stato comunque ascoltato in ruoli minori in altri due album dei Chili Peppers, “Mother’s Milk” e “The Abbey Road EP”.