Grumello del Monte, schianto col camion dopo il malore: Giuseppe muore a 58 anni

A una decina di giorni dall’incidente si è spento all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo Gabriele Di Giuseppe, autotrasportatore 58enne di San Benedetto del Tronto.

L’uomo è deceduto in seguito a un gravissimo malore che lo aveva colpito mentre era alla guida del suo camion a Grumello del Monte giovedì 13 agosto. Quel giorno, mentre percorreva via Lega Lombarda, si accorse di stare male e sterzò verso il guardrail, percorrendo altri 200 metri, fino a quando il mezzo non si arrestò da solo contro un palo dell’illuminazione pubblica, evitando conseguenze che potevano essere gravissime per gli altri automobilisti.

I vigili del fuoco lo estrassero dall’abitacolo e lo affidarono ai sanitari, che poi lo trasportarono all’ospedale Papa Giovanni, dove è morto venerdì mattina.

Gabriele era molto conosciuto al suo paese. Fu uno dei soci del Carnevale Sambenedettese, realizzando il carro per il quartiere Sentina.

Sabato il trasporto della salma nella chiesa dell’Annunziata, dove domenica mattina sarà celebrato il rito funebre, al termine del quale il feretro sarà tumulato nel cimitero di Monteprandone.