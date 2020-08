Letture per l’estate: “Questa tempesta”, il nuovo noir di James Ellroy

Se vi piacciono i libri noir non potete perdere “Questa tempesta”, il nuovo attesissimo romanzo di James Ellroy. Fresco di pubblicazione per la collana Stile liberi Big di Einaudi, è ambientato nel gennaio 1942, anno in cui gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente nella seconda guerra mondiale e sono in preda a una paura che alimenta l’odio razziale.

In un parco di Los Angeles una tempesta – da cui è tratto il titolo – smuove la terra e riporta alla luce i resti carbonizzati di un uomo. Il cadavere viene collegato a una rapina avvenuta nel ’31, un colpo che ha fatto epoca: nessun arresto, nessuna refurtiva recuperata.

Mettere le mani su quel bottino mai trovato diventerà l’ossessione di tutte le persone coinvolte nell’indagine. Due detective, però, rimarranno misteriosamente uccisi e la vicenda diventerà ancor più torbida. La guerra è appena cominciata, ma qualcuno sta già preparando la prossima…

James Ellroy è una delle voci più originali e potenti della letteratura americana contemporanea. Tra le sue opere maggiori, oltre al memoir I miei luoghi oscuri, la tetralogia di Los Angeles (Dalia Nera, Il grande nulla, L.A. Confidential e White Jazz) e la trilogia “Underworld USA” (American Tabloid, Sei pezzi da mille, Il sangue è randagio). Con Perfidia (Einaudi Stile Libero 2015 e Super ET 2016) ha inaugurato una nuova tetralogia ambientata in California negli anni del secondo conflitto mondiale, che prosegue con il secondo romanzo Questa tempesta (2020). Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato anche il reportage Cronaca nera (2019).