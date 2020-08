Grande affluenza – oltre le previsioni – per il primo giorno di tamponi a chi rientra da Spagna, Grecia, Malta, Croazia nell’area allestita nella Fiera di Bergamo.

350 persone, bergamaschi e lombardi, hanno usufruito del servizio – in modalità drive through – gestito dagli Istituti Ospedalieri Bergamaschi del Gruppo San Donato in collaborazione con ATS Bergamo, presentandosi sia con prenotazione sia in accesso diretto.

Tutto si è svolto con soddisfazione da parte dei cittadini che hanno potuto assolvere all’obbligo di sottoporsi al tampone in modo rapido ed efficiente.

Orari: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Per prenotazioni: 02.87370510.