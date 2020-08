“Ecco Nembro oggi, un paese ferito a morte dal Covid. Ma insieme ce la faremo”

“Non tornavo a casa a Nembro, Bergamo, da quasi 6 mesi. Appena arrivato sono stato colpito subito da un aspetto: non c’è un balcone senza striscione”. Inizia così il post del giornalista bergamasco Marco Carrara, volto di Timeline e Agorà su RaiTre, nato ad Alzano cresciuto a Nembro, che esprime con un video (VISIBILE CLICCANDO QUI) presenta la situazione nel paese seriano duramente colpito dall’emergenza Covid.

“Il colpo d’occhio è fortissimo – prosegue Carrara – . Ci sono queste piccole lenzuola con arcobaleni e frasi motivazionali come “insieme ce le faremo”.

Come dico da tempo, sono convinto che ci siano “due Italie”. Questa è quella ferita a morte. Camminando per le vie non c’è cittadino che non mi racconti qualcosa: ogni nembrese ha una storia, ogni nembrese ha lottato a proprio modo, ogni nembrese ha un segno.

Magari sono segni diversi, alcuni più visibili purtroppo, altri meno, ma ci sono. Questo video che ho fatto lo dedico alla mia Nembro, al suo coraggio e a quelli di tutti noi: insieme ce la faremo”.