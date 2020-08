Campionati Italiani a cronometro, medaglia di bronzo per Vittoria Guazzini

Si è aperto con un bronzo il weekend tricolore di Vittoria Guazzini.

La portacolori della Valcar-Travel & Service è infatti salita sul podio dei Campionati Italiani a cronometro, conquistando così la prima medaglia in carriera fra le élite.

Caricata dalla convocazione ai prossimi Europei, la giovane toscana non ha tradito le attese superando la campionessa in carica Elisa Cecchini (Fiamme Azzurre).

Al via per l’occasione con la maglia delle Fiamme Oro, la 19enne tesserata per la formazione di Bottanuco ha completato i 34,7 chilometri in programma in 45’39”, distante quaranta secondi da Elisa Longo Borghini (Fiamme Oro).

Al quarto successo nella prova contro il tempo, la 29enne piemontese ha preceduto di soli dieci centesimi la detentrice del record dell’ora Vittoria Bussi (Open Cycling Team) che, per il terzo anno consecutivo, si è dovuta accontentare dell’argento.

In campo bergamasco buon settimo posto per Rossella Ratto (Fiamme Azzurre) che ha completato la propria gara con il settimo crono, distante 2’12” dalla vincitrice.

A livello maschile ottava piazza per Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec) che ha tagliato il traguardo di Cittadella con 4’36” di ritardo da Filippo Ganna (Team Ineos)