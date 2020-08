“Bergamo-Brescia capitali della cultura? Bene, ma il progetto coinvolga tutta la Lombardia”

“Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura? Benissimo, ma il progetto coinvolga tutti i capoluoghi di provincia lombardi”. Un’idea che l’assessore regionale all’Autonomia e alla Cultura, Stefano Bruno Galli, ha sottoposto ai sindaci Emilio Del Bono e Giorgio Gori.



“Vorrei che il 2023 fosse l’anno della cultura lombarda – spiega l’assessore, in questi giorni presidente vicario della Regione -. Il copyright del progetto resterebbe a Brescia e Bergamo, ma sarebbe opportuno estenderlo ad altre città. A partire da Cremona”, dove l’esclusione dalla candidatura (non è un mistero) ha sollevato qualche polemica e malumore.

L’obiettivo – dice l’assessore – non è quello di togliere lo scettro di protagoniste a Brescia e Bergamo. “Non ci sono ragionamenti politici, semplicemente si tratta di allargare l’offerta culturale: come diceva Carlo Cattaneo, la Lombardia è una regione plurale”.

Ai sindaci, Galli avrebbe detto che “il centro dell’evento resterebbero le loro città, ma esportare e replicare alcuni eventi in altri capoluoghi sarebbe un’occasione per tutti”. Fa l’esempio di una mostra: “da gennaio a giugno organizzata in un museo di Bergamo, dopodiché trasferita a Cremona piuttosto che a Lodi”.

L’idea, per ora, poggia su basi esclusivamente teoriche ed è stata formulata ai sindaci a fine luglio, durante un incontro che lo stesso Galli definisce “conoscitivo” e “di approfondimento” sul programma Capitale della Cultura 2023.

Sorge spontaneo chiedere: come hanno accolto la proposta Gori e Del Bono? “Nessuno dei due mi è parso ostile a questo tipo di visione. In Lombardia – fa presente Galli – abbiamo oltre 500 musei, 300 teatri e 1.000 cinema, numeri importanti da far valere”.

Ora le amministrazioni di Bergamo e Brescia dovranno elaborare un progetto. “Penso arriverà nei primi mesi del 2021 – conclude Galli – poi ragioneremo insieme sul coinvolgimento di Regione Lombardia, anche in termini operativi. Dobbiamo metterci in testa che il Covid-19 ha scardinato i metodi tradizionali di fare cultura, il 2023 dovrà essere pensato con nuove sensibilità e criteri innovativi”.