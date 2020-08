Trofeo Gran Monferrato, primo successo stagionale per Nicolas Gomez

Il Monferrato è uno dei patrimoni ambientali più belli di cui l’Italia possa fregiarsi.

Celebre per i vini prodotti e le prelibatezze culinarie che sa offrire, la “marca” piemontese ha fatto da cornice al primo successo stagionale di Nicolas Gomez.

Il colombiano del Team Colpack-Ballan si è infatti imposto nel Trofeo Gran Monferrato, quarta prova della Challenge Gran Monferrato-Pella Sporstwear.

Rimasto in Italia durante la quarantena, il portacolori della formazione orobica non ha tradito le attese sfruttando al meglio il lavoro della squadra e trionfando allo sprint.

“Devo dire grazie a tutti i miei compagni, ma in particolare dedico la mia affermazione a due amici colombiani che non ci sono più e che sono mancati da pochi mesi: Polvo e Andres Grajales – ha dichiarato poco dopo l’arrivo il 20enne sudamericano -. Sono le prime persone a cui ho pensato subito dopo aver tagliato il traguardo e questo mi emoziona in modo particolare”.

L’affermazione del giovane andino ha entusiasmato il patron Beppe Colleoni e il team manager Antonio Bevilacqua che ha seguito negli ultimi mesi i progressi

“È stato un successo fortemente voluto e devo dire che i ragazzi hanno seguito molto bene quelle che erano le direttive impartite dal direttore sportivo Ivan Quaranta. Hanno lavorato tutti per un unico obiettivo e nel finale abbiamo preso in mano la situazione – ha sottolineato Bevilacqua -. Michele Gazzoli è stato un ottimo pesce pilota in grado di lanciare Gomez a grande velocità. Devo aggiungere che questo successo impreziosisce gli ottimi piazzamenti dell’ultimo periodo, dove siamo stati spesso sul podio, ma ci è mancato quel pizzico per trasformare i piazzamenti in vittorie”

Alle spalle di Gomez secondo posto per il fontanellese Simone Moro (Biesse Arvedi Premac) che al photofinish ha superato Cristian Rocchetta (General Store-Essegibi-F.lli Curia).