Siviglia-Inter, Come sorelle o La grande storia? La tv del 21 agosto

Per la prima serata in tv, venerdì 21 agosto alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Siviglia e Inter, la finalissima di Europa League. Il match, che si disputerà allo Stadion Köln di Colonia, in Germania, verrà trasmesso su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) e in chiaro sul canale TV8.

RaiUno alle 21.25 riproporrà “I migliori anni”, condotto da Carlo Conti.

Su Canale5 alle 21.15 l’appuntamento è con la soap “Come sorelle”. Cahide rivela il luogo in cui si trova l’auto di Tekin e Cemal chiede alla donna di sposarlo, specificando che qualora dovesse rifiutare saranno guai per le figlie. Nel frattempo Sinan viene a sapere che sono state le tre ragazze ad assassinare Malik e deve decidere se raccontare tutto alle forze dell’ordine. Improvvisamente l’uomo scompare e quando la polizia si presenta alla tenuta Ipek, Deren e Azra pensano che sia giunta la fine. Ma sarà davvero così?

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “La grande storia – Vittime e carnefici”. Hitler, Goebbels, Himmler, gerarchi, soldati. Uomini, sempre uomini, solo uomini. Così ci è stato raccontato il nazismo: un affare di uomini. E le 12 milioni di donne affiliate al partito nazista? Le 600.000 infermiere addestrate a curare i soldati e a sopprimere le vite indegne di essere vissute? Le 500.000 ausiliarie della Wehrmacht? Le spietate guardie dei campi di concentramento? Le compagne e le mogli amorevoli? Fino alla più fanatica di tutte, Magda Goebbels. Capace di sacrificare i suoi sei figli. Accanto alle donne, i giovanissimi del Terzo Reich. Gli alleati li chiamano “Baby Division”. Sono i soldati della XII divisione corazzata delle Waffen-SS “Hitlerjugend”. Sono ragazzi, poco più che bambini. Ma già macchine da guerra spietate. Vivono come dentro un sogno, o meglio un incubo chiamato nazismo. Da cui si risvegliano solo con la morte di Hitler. E per ogni carnefice, c’è una vittima, anzi decine di vittime: primi tra tutti gli ebrei. Come Liliana Segre, senatrice a vita. Una famiglia normale, un’infanzia felice. La scuola, le amiche. Poi, all’improvviso, tutto cambia. Perché ebrea. Allora cominciano le discriminazioni, la clandestinità, la fuga, l’arresto, l’orrore. Una vita esemplare. Un ricordo toccante. La voglia, la necessità di non dimenticare ma sempre senza rancore, senza odio. Ma c’è anche chi si ribella all’orrore, chi rischia la propria vita per salvare quella di tanti altri. Come i “congiurati” dell’isola Tiberina a Roma: un antico spartiacque del fiume Tevere. Da una parte Trastevere, dall’altra il Ghetto ebraico. Qui sorge l’ospedale Fatebenefratelli. Qui nel 1943 si diffonde un’epidemia contagiosa: quella del morbo K. Un morbo inventato da medici-eroi. Un morbo che non uccide, anzi salverà tante persone dalla furia nazista.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Mai fidarsi di quel ragazzo”; su Rete4 alle 21.25 “Il burbero”; su Italia1 alle 21.30 “17 again – Ritorno al liceo”; e su Rai4 alle 21.20 “Le Fidéle”. Ancora, su La5 alle 21.05 “Amori e incantesimi”; su Iris alle 20.55 “We were young – Destinazione paradiso”; e su Italia2 alle 21.15 “Virtual storm”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Art night – Rodin, divino inferno”. ‘La porta dell’Inferno’ doveva essere il capolavoro della sua vita, una scultura colossale popolata da dannati, donne che aveva amato e tanti segreti. A seguire, “Civilizations, l’arte nel tempo – Il potere dell’apparenza”. L’apparenza è ciò che vediamo, oppure ciò che abbiamo imparato a vedere?

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “I misteri di Parigi”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”; e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.