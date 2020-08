Il Covid non ferma il Bergamosex: al Bolgia il weekend dedicato all’hard

Sulla locandina dell’evento c’è solo un piccolo riquadro in basso a destra (sotto quello del “parco giochi hard”) in cui vengono riportate le norme anti-contagio. Per il resto il Bergamosex torna nel weekend del 28, 29 e 30 agosto alla discoteca “Bolgia” di Osio Sopra con la stessa formula che negli anni scorsi ha attirato un gran numero di amanti dell’eros nella tre giorni di spogliarelli e quant’altro. Evento confermato nel suo solito format quindi, nonostante il Covid, il numero crescente di contagi e le ultime misure del Governo come la chiusura delle discoteche.

A dire il vero, come spiega in un video di presentazione Corrado Fumagalli, ideatore e conduttore dell’evento: “Questa edizione, la quindicesima, sarà ridotta. Non nel numero degli eventi in programma, ma per il pubblico, nel senso che faremo entrare un numero inferiore di persone rispetto agli altri anni. Poi ci saranno le norme sul Covid da rispettare, le solite che tutti già conoscono. All’ingresso sarà provata la febbre, quindi se l’avete non venite nemmeno che non entrate”.

Saranno tre giorni ricchi di appuntamenti erotici, dalle 15.30 alle 3.30 di notte, all’interno della discoteca di Osio Sopra che è chiusa da fine febbraio e che riapre per l’occasione: “Ci sarà anche un palco nello spazio esterno – prosegue il presentatore – con una lunga passerella simile a quello delle sfilate di moda. Per il resto sarà tutto come prima, alla grande (il suo tipico slogan, Ndr) e allo stesso prezzo di sempre, 20 euro. Ecco, per comodità consiglio di arrivare già con il biglietto acquistato on line”.

Ad affiancare Fumagalli alla conduzione sarà la pornostar pugliese Malena, all’anagrafe Filomena Mastromarino, con un passato da agente immobiliare e in politica nel Partito Democratico.

Saranno cinquanta in totale le pornoattrici presenti, tra le quali Lara De Santis, Evelin Dellai, Vickie Brown e Sally Blue, per 36 ore di live show, striptease, privee e performance sadomaso.

Non mancheranno gli spogliarelli maschili e poi ci sarà l’esperto Davide La Greca che darà lezioni di bondage, la pratica sessuale che consiste nel legare o immobilizzare il partner.