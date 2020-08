A Boltiere anche a fine agosto e settembre un centro estivo per ragazzi

Dopo le attività intraprese per i ragazzi nel mese di luglio, l’amministrazione comunale di Boltiere, grazie all’aiuto della cooperativa sociale l’Airone e alle associazioni del paese, è riuscito ad organizzare anche per questo periodo il centro estivo per i ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Dal 24 agosto all’11 settembre, come effettuato nel mese di luglio, saranno tre le settimane (da lunedì a venerdì) a disposizione di famiglie e giovani per poter usufruire delle numerose attività disponibili. L’orario è confermato dalle 8.30 alle 16.30 con ingressi scaglionati e gruppi ridotti per poter adempiere al meglio alle disposizioni dettate dal governo in materia di Covid-19.

Il nome scelto è quello di “Ritroviamoci 2.0“, ed i prezzi si dividono in due fasce. Residenti e non. Per i primi, grazie al contributo comunale, la tariffa è di 50,00 euro a settimana, mentre per i secondi la tariffa è di 135,00 euro a settimana. Entrambe queste tariffe prevedono l’orario full time con servizio mensa incluso. A disposizione delle famiglie la cooperativa l’Airone ha messo a disposizione anche un indirizzo mail al quale poter scrivere, ed è il seguente: boltiereaironecre@gmail.com.

Per altre informazioni è possibile comunque collegarsi al sito della cooperativa airone (https://www.laironecooperativasociale.it/), oppure alla pagina web del comune di Boltiere (http://www.comune.boltiere.bg.it/).

Infine, un’altra iniziativa proposta sempre dal comune in collaborazione con gli educatori della Cooperativa Sociale Pugno Aperto e l’educatore di presidio dell’Ambito di Dalmine oltre che del BIP Boltiere in Progress e del Volley Boltiere, dedicata ai ragazzi delle scuole medie è “L’estate sta finendo”. Al prezzo di 5€ a settimana dal 25 agosto al 10 settembre sarà possibile iscrivere i ragazzi ad attività didattiche, giochi e laboratori. I corsi avranno luogo nei giorni di martedì e giovedì mattina e di mercoledì pomeriggio, per iscriversi basterà inviare una mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.boltiere.bg.it.