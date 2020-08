Zelig, Chicago Med, Hudson & Rex o Rigoletto? La tv del 20 agosto

Per la prima serata in tv, giovedì 20 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “L’uomo che cavalcava nel buio”, con Terence Hill. Insegnare a cavalcare era la sua vita, ma la brillante carriera di Rocco è stata stroncata da un’infamante condanna per truffa sportiva e omicidio colposo: Fabrizio, il suo Pupillo, durante un concorso è stato disarcionato da un cavallo poi risultato dopato. Rocco, sebbene innocente, si è preso la responsabilità di tutto e si è allontanato dal mondo dell’equitazione nel biasimo generale.

Su RaiDue alle 21.15 verrà trasmessa la partita di calcio fra Spezia e Frosinone, finale di ritorno dei play off del campionato di Serie B.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con “Zelig”.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Hudson & Rex”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Acqua assassina” e “In fuga dal passato”. Nel primo, viene commesso un delitto in uno stabilimento di imbottigliamento dell’acqua. La vittima è un attivista della tribù dei nativi locali, noto per le sue proteste. La prima ad essere sospettata è la ragazza che risulta scomparsa dalla notte dell’omicidio, ma le cose sono molto più complicate di così. Charlie riesce a rintracciarla in una casa nel b osco, proco prima che qualcuno attenti alla sua vita.

Nel secondo, in fuga dal passato Nelson ha dei diamanti da vendere, ma la donna che deve comprarli cerca di ucciderlo. Ferito torna a casa e il figlio chiama i soccorsi, anche se lui non vuole. Presto si scopre che l’uomo è ricercato da venti anni per furto di diamanti e per l’omicidio del suo complice. Nelson si dichiara innocente, ma la donna che ha cercato di ucciderlo non ci crede. E’ la figlia del complice, e vuole vendetta.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 “L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere”; su La7 alle 21.15 “La grande scommessa”, con Brad Pitt e Christian Bale; su La5 alle 21.05 “Step up 4 – Revolution”; su Iris alle 20,55 “Seven swords”; e su Italia2 alle 21.15 “Batman forever”.

Su Rai4 alle 21.20 ci sarà la serie “Il principio del piacere”. In tre città dell’Europa Orientale vengono rinvenute, lo stesso giorno, parti di cadaveri di giovani donne. Tre detective indagano ai casi, arrivando alla conclusione che gli omicidi sono collegati, ma collaborare a un’indagine che coinvolge tre nazioni non sarà semplice.

Su Rai5 alle 20.55 andrà in scena “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, con la direzione di Enrique Mazzola e la regia di Philipp Stölzl. Protagonisti principali Mélissa Petit, Vladimir Stoyanov, Stephen Costello, Miklós Sebestyén e Katrin Wundsam. Orchestra Wiener Symphoniker, Prague Philharmonic Choir e Bregenz Festival Choir.

Su Mediaset Extra alle 21.15 verrà proposta la fiction “L’uomo della carità – Don Luigi di Liegro”. La miniserie tratta la biografia di Don Luigi Di Liegro, un sacerdote italiano che fondò la Caritas Diocesana di Roma e ne fu direttore dal 1980, oltre che Delegato Regionale Caritas per il Lazio.

Da segnalare, infine, su Italia 1 alle 21.25 “Chicago Med”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Real Time alle 21.20 “Famiglie ritrovate”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.