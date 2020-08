Un altro calciatore positivo al Covid: è l’ex atalantino Petagna

Un altro caso di positività in serie A: si tratta di Andrea Petagna, ex attaccante di Atalanta e Spal, ora in forza al Napoli.

"Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello - fa sapere il Napoli su twitter -. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra".

Nei giorni scorsi erano emersi 3 casi di positività al Cagliari, oltre al portiere della Roma Antonio Mirante.