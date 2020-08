Ospedale di Treviglio: pubblicati i bandi per l’assunzione di personale

Grazie ai fondi assegnati ad ASST Bergamo Ovest da Regione Lombardia, nella giornata di martedì 18 agosto sono state firmate le delibere per le procedere di assunzione di nuove figure professionali, energie fresche utili al rafforzamento sia dell’Ospedale sia del Territorio, nell’ottica di una completa presa in carico dei pazienti, non solo Covid, con un’attenzione particolare alle fragilità e cronicità.

Il reclutamento prevede l’assunzione di 76 infermieri di comunità e di famiglia (link http://www.asst-bgovest.it/455.asp ), 2 tecnici sanitari di laboratorio biomedico che aumenteranno la capacità del nostro laboratorio de seguire test diagnostici (sierologici, tamponi), 13 infermieri e 2 amministrativi dedicati al contact tracing (http://www.asst-bgovest.it/456.asp).

Tutte le assunzioni serviranno per implementare l’azione capillare di monitoraggio, sorveglianza e presa in carico dei pazienti sia Covid19 che fragili/cronici, quale risposta migliore in termini di prevenzione e personalizzazione della cura.

Specificatamente per il Covid19 sarà potenziata l’azione di contact tracing (tracciamento dei contatti) in funzione dell’epidemia Covid19 al fine di ricostruire le catene di contatti di persone positive al virus. Un tracciamento che può avvenire non solo in via informatica, ma anche in maniera “tradizionale”, intervistando le persone positive e risalendo alle situazioni nelle quali hanno potuto mettere a rischio la salute di persone vicine e provvedendo ad avvisarle.

“La maggior parte del personale – puntualizza Peter Assembergs, Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest – sarà dedicato all’assistenza sul territorio, in particolare per procedere al monitoraggio dei pazienti in isolamento domiciliare, dei malati cronici, dei disabili, dei cittadini affetti da dipendenze patologiche, non autosufficienti, permettendo così di decongestionare Ospedali e Pronto soccorso. L’Azienda non ha dimenticato di valorizzare il personale interno che, laddove dotato di specifiche competenze, potrà decidere di dedicare il proprio lavoro all’assistenza territoriale”.