“Nel cuore di Gaetano”, concerto spettacolo per conoscere Donizetti

“Nel cuore di Gaetano”, concerto spettacolo con Francesco Micheli e tre star del festival Donizetti Opera in scena sabato 22 agosto alle 21.30 nell’ambito di Lazzaretto on Stage a Bergamo.

Sul palcoscenico di questo suggestivo spazio estivo all’aperto, accanto al direttore artistico del festival Donizetti Opera, ci saranno tre grandi interpreti del belcanto, ospiti frequenti della manifestazione dedicata al compositore bergamasco: il soprano Carmela Remigio, il baritono Paolo Bordogna, il basso Alex Esposito. Al pianoforte il maestro Sem Cerritelli.

Per questo concerto-spettacolo Francesco Micheli ha elaborato un percorso di musica e parole per far scoprire anche a un pubblico di non appassionati d’opera alcune delle più belle melodie del Bergamasco, tra pagine note e meno note, titoli celebri o più rari, indagando tra le varie sfaccettature della poetica musicale di Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor e L’elisir d’amore in primis, ma anche Lucrezia Borgia, Anna Bolena, Il campanello dello speziale e la Messa di Requiem.

Un’occasione da non perdere anche per i non appassionati d’opera, per cominciare a conoscere Gaetano Donizetti ed essere conquistati dalla rivoluzione donizettiana, l’azione culturale bergamasca più visibile a livello internazionale negli ultimi anni. Attraverso simili occasioni di spettacolo la città di Bergamo ha intrapreso un percorso di riappropriazione dell’identità del compositore stesso: Donizetti è uscito sempre più spesso dal teatro per incontrare migliaia di persone grazie ad appuntamenti come la Donizetti Night, ai progetti dedicati alle scuole, agli spettacoli al Gleno o in carcere.

Lazzaretto on stage è il progetto promosso e organizzato dal 4 luglio al 24 agosto 2020 dall’Assessorato alla cultura del Comune di Bergamo. Fondazione Comunità Bergamasca è partner dell’iniziativa. La Fondazione Teatro Donizetti partecipa con sei titoli fra prosa, opera e jazz.

I biglietti hanno un costo di 7 euro e sono acquistabili esclusivamente online su www.vivaticket.it