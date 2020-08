Il consueto bollettino del Centro Meteo Lombardo, curato da Stefano Nava, ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Una nuova rimonta dell’anticiclone africano apporterà sulla Lombardia condizioni di tempo in prevalenza soleggiato e qualche rovescio o temporale sui rilievi nelle ore più calde almeno fino a venerdì. Da sabato l’approssimarsi di una perturbazione determinerà una maggiore e più intensa instabilità sui rilievi alpini e prealpini, mentre rimarrà più soleggiato in pianura. Temperature in sensibile aumento e caldo afoso in pianura da venerdì.

Giovedì 20 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato ovunque con frequenti velature di nubi medio-alte anche estese sui settori centro-occidentali (Bergamasco, Bresciano, Lodigiano, Cremonese, Mantovano e Valtellina) in rapida dissoluzione nel corso della mattinata, altrove soleggiato. Precipitazioni assenti. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque con formazione di nubi cumuliformi nelle ore più calde che potranno dar luogo su alta Valtellina, Val Camonica, Orobie ed Oltrepò Pavese a rovesci o temporali di debole intensità in esaurimento nelle ore serali/notturne, altrove asciutto. Nella sera-notte cielo sereno quasi ovunque, eccetto su Alpi e Prealpi ove il cielo sarà da nuvoloso a poco nuvoloso. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime in lieve diminuzione in pianura comprese tra 18°/21°C e massime stazionarie o in lieve aumento in pianura comprese tra 28°/33°C.

Venerdì 21 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato ovunque con qualche velatura per nubi medie. Precipitazioni assenti. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato con formazione di nubi cumuliformi nelle ore più calde su Alpi e Prealpi e qualche velatura per nubi medio-alte di passaggio in pianura. Rovesci o temporali di intensità debole su Alta Valtellina, Orobie e Val Camonica, altrove asciutto. Nella sera-notte cielo sereno o velato per nubi medio-alte specie sui settori occidentali della regione. Precipitazioni assenti. Afa intensa in pianura.

Temperature: minime in moderato aumento in pianura comprese tra 20°/23°C e massime in moderato o forte aumento in pianura e comprese tra 32°/35°C localmente fino a 36°C su Mantovano.

Sabato 22 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino soleggiato ovunque. Precipitazioni assenti. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato con formazione di nubi cumuliformi nelle ore più calde più estese e compatte su Alpi e Prealpi che daranno luogo a rovesci o temporali sparsi di intensità da debole a localmente forte (possibili nubifragi e grandinate) in esaurimento nelle ore serali/notturne, mentre si avranno velature anche estese per nubi medio-alte in pianura. Nella sera-notte cielo in prevalenza sereno o velato per nubi medio-alte ovunque. Precipitazioni assenti. Afa intensa in pianura.

Temperature: minime in lieve aumento in pianura e comprese tra 21°/24°C e massime stazionarie o in lieve aumento in pianura comprese tra 32°/36°C.